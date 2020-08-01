Арестован посредник в передаче взятки депутату заксобрания Петербурга Ковалю

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Андрея Гришина. По версии следствия, он передавал взятку депутату городского Законодательного собрания Роману Ковалю за депутатскую поправку в бюджет, сообщает «Интерфакс».

Ранее суд заключил депутата законодательного собрания Романа Коваля, проходящего по делу о получении взятки, под стражу. Сроком ареста были назначены два месяца.

Коваль был задержан в рамках статьи 290 УК РФ совместно с помощником Андреем Гришиным. По предварительным данным, в период с 2018 по 2020 год Коваль с помощником получили 15 млн руб., а также автомобиль Audi.

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