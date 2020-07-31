При нападении на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Число пострадавших во время нападения на торговый центр в Берлине возросло до 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители уточнили, что травмы были получены в результате распыления газа.

По предварительным данным, в отделение «Постбанка» в ТЦ на Херманнплац ворвались четверо преступников и распылили газ. Позднее они скрылись с места преступления, полиция проводит операцию по их поимке.

Кроме того, правоохранительные органы отрицают террористические мотивы у злоумышленников.

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