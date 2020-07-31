В Дзержинске обрушилась кровля горящего склада

В Дзержинске Нижегородской области на площади 1 тыс. кв. м обрушилась кровля горящего склада, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Также сообщается, что к тушению пожара привлечен пожарный поезд, который выдвинулся со станции Горький-Сортировочный.

Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что на складе полиэтиленовой продукции «Полимериндустрия» в Дзержинске произошло возгорание. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 1,5 тыс. кв. м.

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