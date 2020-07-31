Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что тротил, из-за которого якобы произошло крушение, в воздушное судно попало во время ремонта в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комиссия под руководством экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу, 31 июля, обнародовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.

В отчете приводится уже известная версия о том, что причиной крушения лайнера стал взрыв, так как «до таких повреждений (самолета) не могло дойти» только в результате столкновения с землей. Отмечается, что этому противоречат обширные доказательства и результаты огромного количества экспериментов и анализов.

В документе сказано, что наличие следов тротила, пентрита и RDX (гексогена) на борту подтвердили польская и британская лаборатории.

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году».

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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