Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.

Одним из прокуроров является Мария Семененко, которая представляла гособвинение по делам об убийстве Бориса Немцова и Анны Политковской, рассказал Паршин.

Вторым гособвинителем является еще одна женщина-прокурор, имя которой защитник не назвал.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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