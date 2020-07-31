Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция «Полянка» метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. По данным агентства, причиной стал обнаруженный бесхозный предмет.

Отмечается, что на данный момент поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.

По данным МВД, найденный предмет общественной опасности не представляет, коробка была пуста.

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