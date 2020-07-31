В московском метро поезда временно проезжают станцию «Полянка» без остановки
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В метро Москвы поезда временно будут проезжать станцию «Полянка» без остановки. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Полянка» без остановки, при следовании в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского» (на юг)», — говорится в сообщении московского метрополитена.
Информации о каком-либо происшествии не приводится.
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