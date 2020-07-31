Прокурор просит суд запретить сестрам Хачатурян участвовать в массовых мероприятиях

Прокуратура просит Московский городской суд в ходе досудебной подготовки по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на шесть месяцев продлить им меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Кроме того, гособвинение дополнительно ходатайствует о том, чтобы девушкам запретили участвовать в публичных массовых мероприятиях.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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