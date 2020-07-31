В Москве может выпасть до 10 мм осадков
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В Москве в пятницу может выпасть до 10 миллиметров осадков, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Об этом пишет РИА «Новости».
«В принципе мы прогнозировали, что сегодня за счет неустойчивости в тыловой части циклона с центром над Архангельском может выпасть в Москве где-то до 10 миллиметров осадков, то есть значимое количество», — сказала Позднякова.
Метеоролог уточнила, что сложно предсказать, как распределятся осадки по районам столицы.
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