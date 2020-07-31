В Москве в июле выявили в два раза меньше случаев коронавируса, чем в июне

В июле в Москве был зафиксирован 19 761 новый случай коронавирусной инфекции, это в два раза меньше, чем за июнь. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в июне оперативный штаб сообщал о 40 807 инфицированных.

То есть, отмечено сокращение на 51,6%.

Согласно последним данным штаба, в России выявлен 839 981 случай коронавируса. Скончались 13 963 человек, 638 410 — выздоровели.

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