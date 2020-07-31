Три человека погибли при взрыве гранаты в Черниговской области Украины

Три человека скончались на месте и один пострадал в результате взрыва гранаты в Черниговской области Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в Бобровицком районе в четверг вечером, 30 июля.

По предварительным данным, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании.

Оставшегося в живых человека госпитализировали.

На место происшествия приехали следователи Национальной полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Граната взорвалась возле автомойки в Харькове