Три человека погибли при взрыве гранаты в Черниговской области Украины
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Три человека скончались на месте и один пострадал в результате взрыва гранаты в Черниговской области Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в Бобровицком районе в четверг вечером, 30 июля.
По предварительным данным, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании.
Оставшегося в живых человека госпитализировали.
На место происшествия приехали следователи Национальной полиции.
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