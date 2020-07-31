Последний день июля в Москве будет дождливым

В пятницу, 31 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и дожди, сообщает Гидрометцентр.

Днем прогнозируется временами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит +18°C... +20°C. Ветер будет южного направления 5-10 м/с.

Вечером в городе воздух охладится до +11°C. Также возможен местами небольшой дождь и слабый ветер.

Давление 31 июля днем составит 741 мм рт. ст., а вечером — 739.

С прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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