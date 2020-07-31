Москалькова рассказала о результатах теста на коронавирус у Сафронова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что задержанному журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус и они оказались отрицательными, цитирует ее «Интерфакс».

По ее словам, данные об отрицательных текстах у Сафронова ей сообщил начальник СИЗО «Лефортово». В настоящее время журналист чувствует себя нормально. Его должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У арестованного Сафронова заподозрили коронавирус

— В Кремле надеются, что Сафронову окажут медпомощь при положительном тесте на COVID-19

— Сафронов отказался от сделки со следствием