Более 10 вылетов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 10 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 6.10 мск, во Внуково три рейса задержано.

Кроме того, в Домодедово четыре рейса отменено. Также в Шереметьево четыре вылета отменено.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.

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