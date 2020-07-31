Циклонический вихрь испортит погоду в начале августа в Москве
Синоптики ожидают ухудшения погоды в первых выходных августа из-за надвигающегося циклонического вихря.
Над акваторией Балтийского моря активизировался циклонический вихрь, который испортит своими атмосферными фронтами погоду в столице в предстоящие выходные дни. По данным специалистов, август начнется с прохлады, будет пасмурная и дождливая погода, днем температура воздуха не будет подниматься выше +19°C. В ночь на 1 августа, ожидается +11°C...+13°C.
«Но унывать и прощаться с летом все же не стоит. С понедельника тепло обещает вернуться в регион», — говорится в сообщении «Метеоновостей».
С прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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