Циклонический вихрь испортит погоду в начале августа в Москве

Синоптики ожидают ухудшения погоды в первых выходных августа из-за надвигающегося циклонического вихря.

Над акваторией Балтийского моря активизировался циклонический вихрь, который испортит своими атмосферными фронтами погоду в столице в предстоящие выходные дни. По данным специалистов, август начнется с прохлады, будет пасмурная и дождливая погода, днем температура воздуха не будет подниматься выше +19°C. В ночь на 1 августа, ожидается +11°C...+13°C.

«Но унывать и прощаться с летом все же не стоит. С понедельника тепло обещает вернуться в регион», — говорится в сообщении «Метеоновостей».

С прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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