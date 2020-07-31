В британском зоопарке подарили скучающим пингвинам машину для мыльных пузырей
Сотрудники зоопарка британского города Ньюквей установили для заскучавших из-за отсутствия посетителей пингвинов аппарат для запуска мыльных пузырей. Реакцию птиц они засняли и выложили на странице в Instagram.
Подарок пингвинам сделали спонсоры, исходя из составленного зоопарком списка пожеланий.
Как отметили в зоопарке, пингвины – это очень любознательные птицы, поэтому они оценили этот подарок. На кадрах видно, как пингвины бегают за пузырями по вольеру и пытаются их лопнуть.
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