Первые 2 тысячи московских выпускников получили медали «За особые успехи в обучении»

В столице начали вручать московские медали «За особые успехи в обучении». Их получили первые 2006 выпускников этого учебного года, которые стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, а также те, кто сдал на 100 баллов один из трех предметов ЕГЭ – русский язык, информатику или физику. По мере поступления результатов единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Уже более 2 тысяч первых выпускников этого года получили почетные медали «За особые успехи в обучении». Обладателями награды стали победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Также медали вручили тем, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, информатике или физике – по этим предметам уже известны итоговые результаты. Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов. По мере поступления результатов единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться», — рассказала Анастасия Ракова.

Московская медаль «За особые успехи в обучении» впервые вручалась по итогам 2013/2014 учебного года. Ей награждают выпускников столичных школ, если у них есть одно из достижений: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников; максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов; итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Обладатели медалей могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Например, Московский городской педагогический университет начисляет абитуриентам-медалистам 10 дополнительных баллов.

Подробнее о том, как выпускнику получить московскую медаль «За особые успехи в обучении», можно узнать здесь.

Напомним, в этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тыс. столичных выпускников, в том числе порядка 57 тыс. – это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому Департаменту образования и науки. Аттестаты с отличием в этом году выданы почти 6,8 тыс. учащихся одиннадцатых классов.