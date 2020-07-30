Тегеран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Тегеран согласился выплатить компенсацию за сбитый в начале 2020 года украинский пассажирский самолет, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Об этом пишет агентство IRNA.

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — сказал Мусави.

Ранее сообщалось, что Украина и Иран ведут соответствующие переговоры.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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