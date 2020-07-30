В Уганде убийцу гориллы приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд в Уганде приговорил к 11 годам тюрьмы местного жителя Феликса Бьямукаму за убийство горной гориллы по имени Рафики и незаконное проникновение в охраняемый заповедник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное Управление по охране дикой природы страну (UWA).

25-летний Рафики был вожаком группы из 17 горилл. Он пользовался особой популярностью у посетителей заповедника. В начале июня местный охотник незаконно проник на заповедную территорию и убил примата копьем.

Через несколько дней полиция нашла у мужчины дома охотничьи принадлежности и мясо убитых животных. Кроме гориллы Бьямукама убил также кистеухую свинью. Сам он утверждает, что совершил убийство с целью самообороны.

По информации агентства, популяция горных горилл в мире не превышает 1 тыс. особей. Они живут лишь в двух заповедниках на земле и строго охраняются местным законодательством.