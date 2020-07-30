Названа причина таинственной массовой гибели слонов в Африке

Директор департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Сирил Таоло заявил, что причиной массовой гибели слонов на территории страны могли стать естественные природные токсины, сообщает агентство Reuters.

«Мы получили больше результатов тестов из других стран, включая США, и пока результаты показывают, что маловероятно, что причиной может быть инфекционный патоген», — сказал глава департамента.

В настоящий момент внимание ученых сосредоточено на изучении токсинов, которые могли распространиться в окружающей среде, например, в водоемах, отметил Таоло.

Слоны начали погибать в южной части Африки с мая 2020 года. К настоящему времени был найден уже 281 труп животных. Расследуют массовую гибель лаборатории трех стран — Канады, ЮАР и Зимбабве.

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