Папа Римский назначил первого епископа из России

Выходец из России впервые был назначен на пост епископа Архиепархии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова канцлера курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский.

Новым епископом-помощником стал 47-летний священник Николай Дубинин. Решение об этом назначении принял лично Папа Римский Франциск.

«В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского», — сказал Ковалевский.

Николай Дубинин в 1993 году поступил в в католическую высшую духовную семинарию «Мария - Царица Апостолов» в Москве. Годом позднее он вступил в орден францисканцев, а в 2000 году был рукоположен в священники в московском кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.

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