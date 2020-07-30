Москва может отменить День города

Власти Москвы не уверены, что в этом году День города состоится, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что нам позволит это эпидемическая ситуация», — сказал Собянин.

Глава города добавил, что власти, тем не менее, начали готовиться к празднику.

В Москве коронавирусом заразились 240 тыс., выздоровели почти 178 тыс., погибли 4,4 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тыс. человек.

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