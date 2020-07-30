СК назвал организатора убийства главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение в организации террористического сообщества, а также совершении теракта предпринимателю Хасану Полонкоеву, арестованному по делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительный органах.
По его словам, следствие считает, что именно Полонкоев организовал покушение и убийство Эльджаркиева.
2 ноября 2019 года в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.
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