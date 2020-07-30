Песков поздравил со свадьбой журналиста президентского пула Андрея Колесникова

Эксклюзив

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил со свадьбой специального корреспондента «Коммерсанта» и главного редактора «Русского пионера» Андрея Колесникова, прозванного коллегами «летописцем Путина».

«Честно говоря, я только вчера узнал о том, что он женился. Мы от всего сердца его поздравляем, желаем счастья, радости и счастливой семейной жизни. Но поскольку узнали только вчера вечером, Андрей не поделился с нами заранее этой радостью, но вчера вечером, когда узнали, мы очень обрадовались», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Накануне 53-летний журналист кремлевского пула сыграл свадьбу с PR-директором «Русского пионера» 28-летней Дарьей Донсковой.

На торжественной церемонии присутствовали в том числе ведущая Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Журналист кремлевского пула Колесников женился