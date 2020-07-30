Суд Киева арестовал подозреваемых в организации взрывов в городе

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца двух подозреваемых в организации нескольких взрывов в в городе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что у задержанных нет права на залог, они будут находится в заключении до 19 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов у метро Киева, им предъявили обвинения по статье «Терроризм». По данным следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро «Шуляковская», а также заложили бомбу возле станции «Минская».

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