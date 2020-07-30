Колонна c гуманитарной помощью из России прибыла в Донецк

Гуманитарный конвой МЧС России прибыл на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС ДНР.

Отмечается, что это 97-й по счету российский гуманитарный конвой.

В настоящее время идет разгрузка гуманитарной помощи.

В последний раз автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря 2019 года, тогда в регион доставили более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

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