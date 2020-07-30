Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме
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Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате пострадали 11 человек, об этом сообщает NHK News.
Отмечается, что сотрудники полиции и пожарной охраны проводят расследование на месте взрыва в городе Корияма.
Предположительно, причиной происшествия стал газ, утечка которого произошла в ресторане, который располагался в полностью разрушенном взрывом здании. Кроме того, пострадали строения, расположенные неподалеку.
Информация о пострадавших уточняется, но известно, что два человека, получивших ранения, не могут ходить.
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