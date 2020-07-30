Стало известно, сколько денег выделено на решение проблем обманутых дольщиков

Около 100 млрд рублей выделено на решение проблем обманутых участников долевого строительства, заявил РИА «Новости» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые решением правительства внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов рублей, которые запланированы на те же цели в следующем году, а также средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что быстро решить проблему обманутых дольщиков невозможно, так как проблемы накапливались годами.

Он также обратил внимание на то, что регионы РФ некачественно готовят документацию по долгостроям, предлагаемым в качестве кандидатов для получения федеральной помощи.

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