Стало известно, когда может открыться сухопутная граница с Грузей

Сухопутная граница между Россией и Грузией откроется не раньше сентября, заявил «Известиям» спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

По его словам, две страны до сих не начали вести переговоры по этому вопросу.

«Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока», — сказал Абашидзе.

Ранее Абашидзе заявлял, что Грузия надеется открыть сухопутную границу с Россией на пункте пропуска «Казбеги - Верхний Ларс» в августе. Это единственный пропускной пункт на грузинско-российской границе. Он закрылся 16 марта из-за коронавируса.

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