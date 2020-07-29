Основатель «Царьграда» отреагировал на блокировку на YouTube

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев отреагировал на блокировку аккаунта телеканала видеохостингом YouTube, сообщает RT.

Своими действиями YouTube продемонстрировал, что является «средством массовой информации, даже пропаганды», заявил Малофеев. По его словам, «Царьград» никогда не получал со стороны платформы никаких претензий.

При этом основатель телеканала отметил, что на YouTube было лишь 25% аудитории «Царьграда», поэтому блокировка не будет иметь «фатальных последствий».

Ранее сообщалось, что видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград». Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку.

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