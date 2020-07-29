Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция уже в третий раз выявлена у жителя Тернопольской области Украины, заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук. Об этом сообщает местное издание «Тернополяне».

«Есть больной, заболел уже в третий раз», — рассказал Богайчук.

Он добавил, что даже человек, перенесший COVID-19, не защищен от повторного заражения коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире выявлено более 16 млн случаев заболевания, из них более 650 тыс. — с летальным исходом.

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