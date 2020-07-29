Федеральные силы США выведут из Портленда

Федеральные силы США будут выведены из Портленда, их функции будут частично переданы местным правоохранительным органам, сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора штата Орегон Кейт Браун.

Согласованный план вывода сотрудников федеральных силовых ведомств предусматривает активное присутствие в Портленде полиции штата Орегон, рассказала Браун.

Сотрудники правоохранительных органов будут охранять от протестующих собственность горожан и улицы Портленда, в частности, места, окружающие федеральную собственность, которая подвергалась атакам в течение последних двух месяцев.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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