Адвокат опроверг данные о завершении дела против задержавших Голунова полицейских

Расследование уголовного дела против бывших сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова в Москве, все еще продолжается. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из обвиняемых Алексей Губкин.

Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, Алексея Коврижкина, написал, что расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено.

«Расследование еще не завершилось, и нас об этом не уведомляли», — заявил Губкин.

По данным защитника, дело против бывших сотрудников правоохранительных органов должно завершиться только на следующей неделе.

Также Голунов подтвердил «Интерфаксу», что ему не сообщали об окончании расследования. Эти же сведения привел и информированный источник. По данным собеседника агентства, по делу Голунова еще необходимо провести ряд мероприятий. Но окончательное обвинение уже предъявлено уже нескольким обвиняемым, уточнил источник.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим. В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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