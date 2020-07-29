Свыше 3 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров менее чем за год
Масштабные лесные пожары, окутавшие Австралию с лета 2019 года, привели к смерти более трех млрд животных. Об этом говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF).
С июня 2019 года по февраль 2020 года в общей сложности в результате лесных пожаров погибли 2,46 млрд рептилий, 143 млн млекопитающих, а также 180 млн птиц и 51 млн лягушек.
«Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. Пожары убили около 3 млрд животных», — констатировали в WWF.
Стоит отметить, что такие данные стали известны после того, как ученые обследовали 28 млн га выгоревших земель.
Согласно официальным данным, в масштабных лесных пожарах Австралии погибли также 27 человек. Были уничтожены 2 тыс. жилых домов.
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