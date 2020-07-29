Завод в Уфе получил штраф в 200 тыс. рублей из-за 195 случаев заражения COVID-19

Калининский суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. руб. Уфимское моторостроительное производственное предприятие (УМПО) за нарушение санитарного законодательства, что привело к массовому заражению коронавирусом на предприятии. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за нарушений санитарного законодательства в организации образовались очаги коронавируса и случаи внебольничной пневмонии, в том числе и у работников сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории предприятия.

Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 200 тыс. руб.

Отмечается, что на предприятии не дезинфицировали места общего пользования, не убирали комнаты отдыха и столовые, не было разделения рабочих потоков и разобщения коллектива. Все это привело к 195 случаям коронавируса и 242 случаям внебольничной пневмонии.

По последним данным, в Башкирии выявлено 6 675 случаев коронавируса, выздоровели 5 025 человек, умерли 22.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Воронежской области на заводе произошла вспышка коронавируса