В Минске заявили о задержании 33 россиян, планировавших дестабилизировать обстановку

В Минске заявили о задержании правоохранительными органами 33 участников частной военной компании Вагнера, планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Об этом сообщает БелТА.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.

Отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

По данным агентства, правоохранителями Белоруссии была получена информация о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Сообщается, что они россияне, при себе имели ручную кладь и прибыли в страну в ночь на 25 июля. Группа заселилась в одну из гостиниц Минска, однако позже переехала в один из санаториев Минского района, где обратила на себя внимание нехарактерной для туристов одеждой в стиле «милитари». Они, как отмечается, изучали местность в окрестностях санатория.

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — пишет БелТА.

В ночь на 29 июля силами КГБ при поддержке ОМОНа россияне были задержаны. В их отношении проводится проверка.