Катер с десятью пассажирами перевернулся в Анапе

В Анапе перевернулся катер с десятью пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Происшествие произошло 7 июля в Черном море в районе причала Анапы.

«На катере «Касатка-1» оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, связанные с перевозкой 10 пассажиров, в том числе четырех малолетних детей», — заявила Марковская.

Так, в 500 метрах от берега катер на большой скорости опрокинулся на волнах. Все пассажиры оказались за бортом. Никто из них не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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