Адвокат Ефремова объяснил неявку на заседание суда

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Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев объяснил свою неявку на судебное заседание командировкой в Новосибирскую область.

По словам юриста, суд был поставлен в известность об отъезде заранее.

«Я был в Новосибирской области. Я предупреждал суд об отъезде, ходатайствовал. Заранее было все заявлено, само собой», — сказал Пашаев «Газете.Ru» и пообещал, что обязательно будет присутствовать на следующем заседании.

В среду, 29 июля, в Пресненском суде столицы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако оно было перенесено на день из-за неявки адвоката подсудимого.

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