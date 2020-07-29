Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в начале августа

В начале августа жителей Москвы ожидает умеренная теплая погода, днем температура воздуха достигнет +23°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного «Метеобюро» Татьяну Позднякову.

По ее словам, в августе в столице будет соответствующий климатической норме температурный режим. 1 и 2 августа ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опустится до +11 - 13°C в Москве, в Московской области — до +8°C.

Днем будет теплее, 1 августа — +21 - 23°C, 2 августа — +20 - 22°C, так как северный ветер принесет в московский регион более прохладный воздух.

Предполагается, что такая погода сохранится до середины августа. По словам синоптика, особого тепла ждать не приходится, но и холодов не будет. Временами будут дожди.

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