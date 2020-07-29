СБУ задержала организаторов взрывов у метро в Киеве
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Служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов у метро Киева.
Двум задержанным предъявлены обвинения по статье «Терроризм».
По данным следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро «Шуляковская», а также заложили бомбу возле станции «Минская».
«После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.
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