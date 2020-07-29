Эксперт счел положительной идею внедрения алкозамков для автомобилей

Представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев оценил подготовку Минпромторгом России «концепции внедрения в массовое потребление алкозамков». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эта идея не нова, но эффект от ее введения может оказаться положительным.

При этом Федосеев сказал, что использование таких систем неизбежно приведет к созданию рынка по их снятию.

До этого стало известно, что в России могут начать массово внедрять алкозамки, которые будут блокировать зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе водителя.

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— «Ъ»: в РФ разрабатывают концепцию внедрения алкозамков в массовое потребление