На старинном кладбище Петербурга неизвестные повредили 30 надгробий

В Фрунзенском районе Петербурга неизвестные повредили 30 надгробий на кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило заявление от представителя обслуживающий организации кладбища на проспекте Александровской Фермы о повреждении надгробных сооружений», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что повреждены 30 могильных памятников.

Правоохранители проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кладбище на проспекте Александровской Фермы основано по указу императора Александра II в 1871 году.

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