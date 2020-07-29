В Приморье запретили продавать зажигалки несовершеннолетним

В Приморье запретили продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов со сжиженным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, принятый краевом парламентом.

Законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» был рассмотрен стразу в трех чтениях на очередной сессии Законодательного собрания края.

Так, несовершеннолетним нельзя будет продавать зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны, содержащие сжиженный углеродный газ, который используется для работы бытовых приборов, туристских плит и заправки зажигалок.

Отмечается, что закон был введен из-за набирающего популярность среди детей и подростков так называемого сниффинга. За два с половиной года в Приморье было зарегистрировано 139 случаев сниффинга среди подростков, 14 несовершеннолетних умерли в результате вдыхания паров газа.

За продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, лицам, не достигшим 18 лет, предусматриваются штрафы от 5 до 50 тысяч рублей.

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