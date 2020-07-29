«Ъ»: в РФ разрабатывают концепцию внедрения алкозамков в массовое потребление

Минпромторг России намерен до конца 2020 года подготовить «концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков», которые могут блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в министерстве по данному вопросу.

Отмечается, что автопроизводители получат дополнительные баллы согласно действующей системе по оценке локализации производства за установку алкозамков производства России.

Предполагается, что для таких приборов разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам.

Издание отмечает, что данная инициатива может привести к росту конечной стоимости автомобилей, цены на алкозамки могут варьироваться от 25 до 120 тыс. рублей.