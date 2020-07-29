Бомба взорвалась возле судоходной компании в греческом Пирее
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Бомба взорвалась в ночь на среду, 29 июля, возле входа в здание судоходной компании в греческой Пирее. Об этом сообщил телеканал ERT.
Отмечается, что взрыв повредил фасад здания.
Сотрудники пожарной службы и полиции перекрыли движение и собирают осколки взрывного устройства, которые отлетели на 5-6 метров от места происшествия.
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