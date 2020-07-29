СК завел дело после убийства росгвардейца в Ингушетии

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в Назрановском районе Ингушетии было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

28 июля в Назрановском районе республики неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника Росгвардии, который скончался на месте. Злоумышленники похитили табельное оружие погибшего и скрылись с места происшествия. Полиция разыскивает троих подозреваемых.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору» и «Хищение оружия и боеприпасов».

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