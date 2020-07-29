В Петербурге по горячим следам задержан налетчик на банк

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Ранее в офис банка в центре города забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил 1 млн 108 тыс. руб. и скрылся.

Через несколько часов личность мужчины была установлена. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом. Он рассказал, что нуждался в деньгах из-за потери работы.

Похищенное им деньги были изъяты. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».