В Ингушетии ищут обстрелявших автомобиль Росгвардии
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Правоохранительные органы Ингушетии ищут троих подозреваемых в обстреле автомобиля Росгвардии, в результате которого погиб сотрудник ведомства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Ведутся поиски троих подозреваемых», — сообщил источник.
Собеседник агенства добавил, что из обстрелянного автомобиля был похищен пистолет.
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сказал агентству, что силовик погиб из-за обстрела его автомобиля неизвестной личностью.
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