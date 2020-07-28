В Ингушетии ищут обстрелявших автомобиль Росгвардии

Правоохранительные органы Ингушетии ищут троих подозреваемых в обстреле автомобиля Росгвардии, в результате которого погиб сотрудник ведомства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Ведутся поиски троих подозреваемых», — сообщил источник.

Собеседник агенства добавил, что из обстрелянного автомобиля был похищен пистолет.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сказал агентству, что силовик погиб из-за обстрела его автомобиля неизвестной личностью.

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