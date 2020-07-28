Сотрудника Росгвардии обнаружили мертвым в автомобиле в Ингушетии

В Ингушетии в автомобиле возле трассы «Кавказ» обнаружили тело сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные территориального управления Росгвардии по республике.

«В легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сказал агентству, что силовик погиб из-за обстрела его автомобиля неизвестной личностью.

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