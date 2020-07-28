Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА «Новости».

По его словам, эпидемиологическая обстановка в области не меняется к лучшему. По этой причине нужно «точечно» усилить ограничительные меры.

«Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы», — заявил Радаев.

Губернатор отметил, что граждане не выполняют рекомендации по соблюдению масочного режима, поэтому «дальше уповать на их сознательность» нельзя.

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